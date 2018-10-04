ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное устанавливает местонахождение пропавшего без вести Приведенцева Алексея Вячеславовича, 09.03.1978 года рождения...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное устанавливает местонахождение пропавшего без вести Приведенцева Алексея Вячеславовича, 09.03.1978 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 20 сентября 2018 года.Приметы: славянской внешности, среднего телосложения, на вид 40 лет, рост 185 см, волосы короткие темно-русые с сединой.Был одет: не установлено.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22