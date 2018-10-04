ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливает местонахождение пропавшего без вести Склярова Юрия Логвиновича, 10.11.1940 года рождения...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливает местонахождение пропавшего без вести Склярова Юрия Логвиновича, 10.11.1940 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно со 2 октября 2018 года.Приметы: на вид 75-80 лет, рост 185-190, волосы седые, глаза голубые.Был одет: куртка черного цвета, черные спортивные штаны, летние босоножки черного цвета.Особая примета: на правой руке и спине имеется шрам от ожога, над левым глазом на веке имеется шрам в виде рубца.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22