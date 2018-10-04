Кейт Миддлтон официально вышла в свет после декретного отпуска. Для неформального мероприятия герцогиня выбрала соответствующий образ, чем привела в восторг фанатов.

Кейт Миддлтон официально вышла в свет после декретного отпуска. Для неформального мероприятия герцогиня выбрала соответствующий образ, чем привела в восторг фанатов.Кейт Миддлтон посетила Лесную школу Sayers Croft Forest School в парке дикой природы Paddington Recreation Ground в Лондоне. Отметим, чтоSayers Croft – это большой учебный центр, где помогают узнать больше об окружающей среде, а также прививают чувство бережного отношения к природе.Для выхода в свет герцогиня Кэтрин выбрала неформальный стиль. Супруга принца Уильяма облачилась в обтягивающие коричневые джинсы, демонстрирующие идеальную фигуру Кейт, бледно-зеленый свитер, куртку в тон и высокие кожаные сапоги. Отметим, что Миддлтон сделала стрижку – она подстригла волосы, которые раньше были значительно длиннее.Кейт лучезарно улыбалась, а при приветствии первая протягивала руку. Поклонники пришли в восторг. По их мнению, герцогиня выглядит великолепно. "Помолодела", "Наконец-то! Хорошо выглядит", "Кейт отлично выглядит! Весь образ идеален для этого мероприятия, умеет соответствовать!", "Красотка в любой одежде. Очень стройная", "Спортивный стиль – это ее, прекрасно выглядит!", "точно, свежа, стройна – просто супер! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – рассыпались в комплиментах фанаты.Многие сравнили выход Кейт с недавним выходом Меган Маркл. Причем не в пользу последней. Дескать, жена принца Гарри "вырядилась" для рядового мероприятия. Напомним, Меган появилась во время первого официального визита в Сассекс в кожаной темной юбке-карандаше и блузке в тон, верхние пуговицы которой были расстегнуты. Сверху она надела легкое классическое пальто кремового цвета. Завершили образ туфли на высокой шпильке.