На химическом комбинате в бельгийской провинции Лимбург прогремел взрыв, а затем произошла утечка неизвестного химического вещества. Местным жителям рекомендовано держать окна и двери закрытыми.

На химическом комбинате в бельгийской провинции Лимбург прогремел взрыв.Инцидент произошел на предприятии компании Vynova. После взрыва произошла утечка химического вещества. Над зданием поднялось облако газа, сообщает ТАСС.Пока неизвестно, о каком веществе идет речь. Причины взрыва также не сообщаются. Местным жителям рекомендовано держать окна и двери закрытыми. Вскоре после этого сообщения утечка была ликвидирована, однако, о каком веществе шла речь, руководство предприятия пока так и не сообщило.