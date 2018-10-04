Похороны, дни рождения, свадьбы, разводы, беременности и выкидыши – все это становится предметом обсуждения широкого круга почтенной публики, если дело касается знаменитостей. И сегодняшний день оказался богат на пищу для пересудов. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.

Похороны, дни рождения, свадьбы, разводы, беременности и выкидыши – все это становится предметом обсуждения широкого круга почтенной публики, если дело касается знаменитостей. И сегодняшний день оказался богат на пищу для пересудов. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 октября 2018 года, в подборке Dni.Ru.Евгений Петросян на своей странице в Instagram объявил о начале записи нового шоу. Причем в нем не будут принимать участие ни Елена Степаненко, ни ее молодой фаворит Игорь Христенко.Юморист пригласил поклонников на съемки "Петросян-шоу" в концертный зал "Москвич". А бывшая возлюбленная комика и ее протеже, по всей аидимости. начнут зарабатывать исключительно сольными выступлениями.Ведущая Лера Кудрявцева обратилась к своему коллеге Андрею Малахову после того, как тот получил награду телепремии ТЭФИ, а она – нет, при том, что была выдвинута в двух номинациях. Впрочем, первенства Малахова Кудрявцева оспаривать не стала.Ведущая лишь заметила, что выбор лучшим ток-шоу вечернего прайма программы "Саранхэ" вызывает определенные вопросы. В частности, Кудрявцева призналась, что даже не знала о существовании этого шоу. С ней согласились многие подписчики.Певица Алсу в откровенном интервью рассказала о том, как ее на день рождения удивил муж Ян Абрамов. Он пригласил на праздник кумира исполнительницы Тони Брэкстон."Я выросла на ее песнях, даже копировала ее, когда искала свое звучание, свой тембр", – призналась Алсу. Услышать певицу на своем дне рождения стало для исполнительницы самым неожиданным сюрпризом.Во время гражданской панихиды по актеру Роману Карцеву в Центральном доме литераторов Алла Пугачева рассказала о болезни Михаила Жванецкого. "Я его сейчас видела – он не может ничего говорить", – поделилась она.Романа Карцева похоронят на актерской аллее Троекуровского кладбища в Москве. Он упокоится рядом с композитором Владимиром Шаинским.Знакомые с производственным процессом на съемках шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказали Dni.Ru, что новый "сериал" про связь Александра Серова с проституткой из "Дома-2" – выдумка от начала и до конца. Дескать. даже "выкидыш" у барышни прямо в студии произошел строго по сценарию.Зрители обратили внимание, что о луже крови на диване Андрей Малахов сообщил еще до того, как Дарья Друзьяк встала и это кто-то смог увидеть. Я потом позвонила Андрею, сказала, что он спалился, а тот смеется в голос", – рассказала Dni.Ru знакомая телеведущего.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 октября 2018 года, в и специальных !