В Курском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль и обнаружили водителя без прав. Пока оформлялись документы, 37-летний мужчина прыгнул за руль своей машины и уехал. Полицейские бросились в погоню, однако так и не смогли остановить нарушителя.

Инцидент произошел в Курском районе, после того, как сотрудники ДПС остановили водителя Porsche и обнаружили, что он ездит без прав. Пока оформлялся административный протокол, 37-летний мужчина прыгнул в свою машину и уехал, не разбирая дороги. Полицейские бросились в погоню.Сотрудники правоохранительных органов неоднократно требовали от водителя Porsche остановиться, однако беглец игнорировал все предупреждения и мчался вперед.Полицейские были вынуждены открыть огонь, сначала в воздух, а затем — по колесам. Не смотря на все усилия преследователей, нарушителю удалось скрыться на своем внедорожнике.Спустя несколько часов мужчина все-таки был задержан. Выяснилось, что он был неоднократно судим ранее.После поимки водитель был помещен под административный арест на 10 суток, также ему грозит крупный штраф за неповиновение полиции.