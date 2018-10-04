04.10.2018

2018-10-04 09:35:50

Появилось видео с места стрельбы в квартире на северо‐западе Москвы

В одной из квартир на северо-западе Москвы трое мужчин устроили вечеринку. Веселье закончилось стрельбой, передает .



По предварительным данным, между приятелями произошла ссора. Один из них открыл стрельбу из травматического оружия. В результате инцидента пострадал один человек, он госпитализирован. Последствия стрельбы сняли на видео, кадры размещены в Сети.