Москва прощается с актером Романом Карцевым. В Центральном Доме Литераторов, где проходит гражданская панихида приехало много знаменитостей. Неожиданно для всех у гроба появилась и Алла Пугачева.

Москва прощается с актером Романом Карцевым. В Центральном Доме Литераторов, где проходит гражданская панихида приехало много знаменитостей. Неожиданно для всех у гроба появилась и Алла Пугачева."Их трое – Виктор (Ильченко, советский артист эстрады, театра и кино – Прим. ред.), Рома и живой, слава богу, но тоже нездоровый Миша Жвенцкий, – сказала Примадонна. – Я его сейчас видела – он не может ничего не говорить, не сказать. Ладно. Ушел великий человек. Мы еще будем его провожать аплодисментами. Но лишний раз не помешает". На этих словах Алла Борисовна захлопала, а весь зал ее поддержал.Напомним, Роман Карцев скончался на 79-м году жизни. Писатель-сатирик, телеведущий Михаил Жванецкий был шокирован известием о смерти друга. По его словам, артист болел давно, а теперь его мучения закончились.Официально причина смерти артиста не названа. Однако Карцев признавался, что лечился вместе с Михаилом Задорновым. "Я с ним лежал вместе в одной больнице в Москве. Я знал, что он очень болен", – рассказывал артист после смерти коллеги.Роман Карцев – заслуженный артист РСФСР, народный артист России, актер Московского театра миниатюр Михаила Жванецкого. На протяжении нескольких десятилетий выступал дуэтом с Виктором Ильченко. Благодаря трансляциям по телевидению и выступлениям в программе "Вокруг смеха" известность получили юмористические номера "Авас", "Раки" и другие.Похоронят его на актерской аллее Троекуровского кладбища столицы.