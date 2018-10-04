Возглавлявший Всемирное библейское общество пастор Кентон Бешор предсказал скорое наступление конца света. По словам умершего в 2016 году священнослужителя, первый этап глобальной катастрофы наступит уже через три года.

Возглавлявший Всемирное библейское общество пастор Кентон Бешор предсказалскорое наступление конца света. По словам умершего в 2016 году священнослужителя, первый этап глобальнойкатастрофы наступит уже через три года.Несмотряна то, что пастор ушел из жизни два года назад, его записи сталидоступны широкой публике только сейчас. Всю свою жизнь священнослужительпосвятил изучению Библию, а незадолго до смерти, вспоминают его близкиелюди, он говорил им, что знает точную дату наступления апокалипсиса.Изучая Священное Писание и найдя там, как он думал, предсказание о двух мировых войнах, Бешорв итоге пришел к выводу, что первый этап конца света наступит в 2021году, а завершится все в 2028 году вторым пришествием Иисуса Христа.Покойныйбыл уверен, что в Евангелии названы семь признаков грядущегоапокалипсиса. Пять из них, полагал пастор, мы уже увидели. Кроме того,по мнению Бешора,в священном тексте есть 15 подсказок, которые указывают на скороенаступление конца времен. По мнению священнослужителя, все начнется свойны между Израилем и Ираном, а после подключения к конфликту Россииапокалипсис станет неминуемым.О конце света не так давно говорил и алтайский писатель-мистик Андрей Коробейщиков. Человечеству, да и вообще всему живому на планете, он отвел пять лет.Апокалипсис,полагает он, будет связан с природными катастрофами. Он напомнил, чтопланета буквально сотрясается от разных стихийных бедствий – пожаров,наводнений, ураганов и смерчей. Коробейщиков отметил, что люди не обращают внимания на эти факты.И чем больше люди будут относиться к природе как к вещи, тем хуже будут последствия, заявил Коробейщиков. "Возможно, нам не суждено увидеть даже внуков", – сказал мистик.