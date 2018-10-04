Певица Наталья Штурм устроила разборки с 20-летнем любовником в эфире Первого канала. Многие зрители осудили желание исполнительницы трясти грязным бельем на всю страну. Среди недовольных оказалась Лена Миро – известный в ЖЖ блогер.

Певица Наталья Штурм устроила разборки с 20-летнем любовником в эфире Первого канала. Многие зрители осудили желание исполнительницы трясти грязным бельем на всю страну. Среди недовольных оказалась Лена Миро – известный в ЖЖ блогер.В личном аккаунте “Живого журнала” Миро написала, что Штурм, желая дольше оставаться привлекательной для мужчин, берет пример с “полуголого колхоза "Красное дышло" времен распада СССР”, от чего выглядит “не очень”. Также блогера возмутили отношения 52-летней Натальи с мужчиной, которой годится ей в сыновья.“Как можно настолько поехать чердаком, чтобы считать, что 20-летний пацан будет *** тебя, руководствуясь хоть какими-то мало-мальски хорошими чувствами? Старые бабы заводят молодых любовников, наивно полагая, что их протухшая осетрина – лакомое блюдо, которое можно не только хотеть, но даже и любить. Если молодой мужик лезет на старуху, то он либо Максим Галкин, либо – подонок. Других вариантов нет”, – рассуждает Лена.По словам Миро, певица поступила глупо, притащив в дом, где живет ее несовершеннолетний сын, юного любовника. “Если ваша рожа на старый башмак похожа, а человек, который уверяет вас с своей великой любви выглядит отлично, не верьте. Этим человеком движет корысть. Других вариантов нет”, – резюмировала блогер.Напомним, на днях Наталья Штурм стала героиней программы "На самом деле" Первого канала. Певица решила проверить молодого возлюбленного на детекторе лжи. Артистка сомневалась искренности чувств молодого человека. В конце программы выяснилось, что новый возлюбленный вымогал деньги у 14-летнего сына Штурм. Также он собирал компромат на Наталью. Мужчина в будущем планировал получить за информацию деньги.