Крупный пожар в Ковровском районе. В поселке Мелехово сгорело предприятие по производству деревянных дверей.

Крупный пожар в Ковровском районе. В поселке Мелехово сгорело предприятие по производству деревянных дверей. Лишь благодаря слаженным действиям пожарной команды удалось предотвратить распространение огня на жилые дома. Как сообщили в МЧС, возгорание произошло накануне, около половины одиннадцатого вечера, на Первомайской, 316 "Д". По этому адресу в Мелехово находятся производственные помещения и административное здание, где располагается предприятие по производству деревянных дверей. Видимо, звонок о пожаре огнеборцы получили поздно, поскольку в момент их прибытия на место площадь возгорания уже составляла 2 тысячи квадратных метров. Быстрое распространение огня специалисты объясняют ещё и ветреной погодой, а также спецификой выпускаемой продукции. Деревянные двери легко воспламеняются.Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области: "В связи с высокой горимостью пожар быстро распространился на площадь 2000 кв. метров. Пожарным подразделениям удалось не допустить распространения огня на близлежащие здания. В результате пожара сгорело три рядом стоящих здания данного предприятия: производственный цех, склад готовой продукции, а также кровля административного здания".В результате пожара погибших и пострадавших нет. К тушению привлекались 8 единиц техники и 21 человек личного состава. Как уточнили в МЧС, в момент возгорания работников на предприятии не было. Эвакуация не проводилась. В зданиях находились только охранники. Причина пожара и сумма ущерба, нанесённого предприятию по производству дверей, сейчас устанавливаются.