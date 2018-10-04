Салон красоты, принадлежащий олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой, подвергся нападению злоумышленника. Самой Сотниковой в это время в салоне не было.

Салон красоты, принадлежащий олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой, подвергся нападению злоумышленника. Самой Сотниковой в это время в салоне не было.Неизвестный мужчина вошел в салон красоты, расположенный на Пресненском валу и распылил из баллончика газ в лицо охраннику. Затем злоумышленник забрал с полки лаки для волос и скрылся. Полиция ведет поиск грабителя.Самой Аделины Сотниковой в этот момент в салоне не было, и она узнала о случившемся от матери. Спортсменка выразила надежду, что злоумышленник будет задержан.