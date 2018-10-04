На станции Кунцевская Московского метрополитена мужчина ударил сотрудника, сделавшего ему замечание за катание на самокате. Подозреваемый был ранее судим. Возбуждено уголовное дело статье Побои.

В Московском метрополитене мужчина ударил сотрудника, сделавшего ему замечание.Инцидент произошел на станции метро "Кунцевская". 27-летний мужчина проехал на самокате до досмотровой зоны в вестибюле станции. Сотрудник службы безопасности сделал ему замечание. Пассажир вступил с ним в словесную перепалку, а затем ударил рукой по лицу.Как сообщается на сайте столичного ГУ МВД, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель столицы.По данному факту было возбуждено уголовное дело статье "Побои". Дело с обвинительным заключением направлено в суд.