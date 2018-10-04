Православная традиция разделяет траур на обыкновенный, который носят при смерти близкого кровного родственника, глубокий – по усопшему мужу, детям, и подтраур – по усопшей жене. Первые два длятся по полгода. Это время молитвы, смирения. Но только не в случае с Викторией – сестрой умершей звезды Дома-2 Полины Лобановой.

Православная традиция разделяет траур на обыкновенный, который носят при смерти близкого кровного родственника, глубокий – по усопшему мужу, детям, и подтраур – по усопшей жене. Первые два длятся по полгода. Это время молитвы, смирения. Но только не в случае с Викторией – сестрой умершей звезды "Дома-2" Полины Лобановой.Она начала развлекаться уже на похоронах сестрички – фотографировала ее в гробу, а потом не выдержала и запостила снимок в социальных сетях, сопроводив его лишенной смысла безграмотной подписью и смайликами. А когда журналисты справедливо заметили, что повод для хвастовства в социальных сетях не тот и что лучше бы сестра сходила в храм и заказала панихиду за упокой души рабы божьей Полины, Вика разразилась отборной трехэтажной матерщиной, словно всю жизнь провела среди деклассированного быдла."Не знают уже какую **** (фигню – Прим. ред.) написать, а это просто ***** (очень плохо – Прим. ред.), товарищи" – написала она на своей странице в Инстаграме, приложив скрин сайта с новостью про фотосессию, которую Вика устроила покойнице. Разумеется, не обошлось без смайликов – скорбящая Вика, как можно заметить, сопровождает ими все публикации о сестричке. Кстати, число подписчиков ее страницы выросло – на смерти родственницы она неплохо, выражаясь молодежным сленгом, хайпанула.Хочется спросить возмущенную родственницу: а снимать сестру в гробу – это не ****(очень плохо – Прим. ред.) ? А несуразные фразы на снимке покойницы в стиле "Все кто не смог с ней попрощаться" – это не ****(фигня – Прим. ред.)? С журналистов же какой спрос – они просто реагируют на актуальные события, выступая порой в роли санитаров и вскрывая гнойники.Напомним, Полину Лобанову нашли мертвой 4 июля в чужой квартире на севере Москвы. Накануне, как выяснило следствие, звезда "Дома-2" расслаблялась в ночном клубе. Прибывший друг привез какие-то таблетки. Поэтому сразу возникла версия о передозировке запрещенными веществами. Хотя в итоге причиной смерти названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.