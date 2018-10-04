Выразил недоверие суду. В Ленинском райсуде начали рассматривать по существу дело экс-директора комбината «Тепличный» Виктора Шляхова. В самом начале заседания защитник бывшего огуречного короля выразил недоверие как председательствующему судье Смирнову, так и всему составу судей. На чём основывается это недоверие и чем закончилось рассмотрение данного ходатайства - знает Константин Миронов.

Выразил недоверие суду. В Ленинском райсуде начали рассматривать по существу дело экс-директора комбината Тепличный Виктора Шляхова. В самом начале заседания защитник бывшего "огуречного короля" выразил недоверие как председательствующему судье Смирнову, так и всему составу судей. На чём основывается это недоверие и чем закончилось рассмотрение данного ходатайства - знает Константин Миронов.В Ленинском райсуде началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении экс-директора комбината Тепличный. Подсудимый зашел в зал судебных заседаний в наручниках и опираясь на трость. Виктор Шляхов и его адвокат заявили об отводе судьи Андрея Смирнова и остальных судей Ленинского райсуда.Рустем Давлитшин, адвокат подсудимого: "У меня как у защитника и как у подсудимого Шляхова совместное заявление об отводе судье Смирнову и иным судьям Ленинского районного суда города Владимира, в связи с тем что мы считаем, что все абсолютно судьи данного суда заинтересованы в неблагоприятном для Шляхова исходе рассмотрения уголовного дела, и поскольку достаточно последовательно конституционные права и права, предусмотренные уголовно процессуальным законом, права обвиняемого, точнее, подсудимого Шляхова – нарушатся".По мнению защиты, судить Шляхова можно было бы на территории Фрунзенского района, где находится комбинат "Тепличный". Либо по месту проведения следственных мероприятий, то есть в Октябрьском райсуде. Но судебное заседание прошло по месту, где подсудимый открыл счет в одном из банков, на который поступали денежные средства, фигурирующие в обвинении. Хотя технически это всего лишь филиал банка, расположенного в Нижнем Новгороде. Остальные счета были открыты в Москве. Государственный обвинитель Наталья Сатарова, сказала, что доводы стороны защиты о нарушении правил подсудности уже получили свою оценку в ранее вынесенном постановлении 10 августа. В настоящий момент данное постановление не отменено.Наталья Сатарова, гособвинитель: "Те доводы защиты, которые изложены в ходатайстве, не могут быть основанием для отвода судьи. Поскольку те выводы суда по поводу конкретных правовых вопросов, изложенных в промежуточном судебном решении, в данном случае, вынесенном по ходатайству стороны защиты, не могут свидетельствовать о какой-либо заинтересованности суда в исходе дела. Потому что данных о том, что суд лично прямо или косвенно заинтересован в исходе данного дела, стороной защиты не приведено".Суд согласился с мнением прокурора и постановил отказать защите в отводе cудьи Смирнова и остальных судей Ленинского райсуда.Андрей Смирнов, судья Ленинского райсуда: "Суд постановил: заявленное подсудимым Шляховым Виктором Павловичем и его защитником отвод председательствующему судье и всему составу судей Ленинского районного суда города Владимира оставить без удовлетворения".Напомним, Виктору Шляхову инкриминируют 6 эпизодов преступной деятельности по 5 статьям уголовного кодекса. Следствие предполагает, что подсудимый получал взятки в крупном и особо крупном размере, похищал имущество комбината "Тепличный", а таже совершал подкуп и злоупотреблял должностными полномочиями. По оценкам следствия, за два с половиной года экс-директор комбината "Тепличный" обогатился почти на четыре с половиной миллиона рублей. А комбинат недополучил доход в 7 с лишним миллионов.