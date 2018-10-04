Жена хоккеиста поделилась с поклонниками трогательным роликом в Stories Instagram. Им Анастасия продемонстрировала, насколько Александр подготовлен к роли отца.

Жена хоккеиста поделилась с поклонниками трогательным роликом в StoriesInstagram. Им Анастасия продемонстрировала, насколько Александр подготовлен кроли отца.Шубскаязапечатлела мужа во время того, как он меняет подгузник их сыну Сереже. Семейноевидео вызывает слезы умиления."Вы недумайте, папа сразу научился менять подгузники", – написала она ролик. Так Анастасияотреагировала на смешной эпизод, когда Овечкин во время съемок для канала NBC4Sports попытался поменять кукле подгузник, но уронил ее.Такое забавное соревнование среди игроков "Вашингтон Кэпиталз" придумалителевизионщики. Капитан и форвард "столичных" Александр Овечкин отметил, что отцовство вызывает у неготолько положительные эмоции, и он с радостью проводит с малышом свободное время.Когда кукла-пупс выпала из рук хоккеиста, присутствующие засмеялись. А сам новоиспеченныйотец оправдался, что на самом деле все не так, и он умеет менять подгузники.Напомним, Овечкин и Шубская стали родителями 18 августа этого года.Как писалиDni.ru, ранее Анастасия Шубская побывала на церемонии вручения колец игрокамхоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз". Модель похвасталасьэксклюзивными подарками. Женам спортсменов преподнесли в дар массивные кулоны,повторяющие по дизайну кольца мужчин.