Жена хоккеиста поделилась с поклонниками трогательным роликом в Stories
Instagram. Им Анастасия продемонстрировала, насколько Александр подготовлен к
роли отца.
Жена хоккеиста поделилась с поклонниками трогательным роликом в Stories
Instagram. Им Анастасия продемонстрировала, насколько Александр подготовлен к
роли отца.
Шубская
запечатлела мужа во время того, как он меняет подгузник их сыну Сереже. Семейное
видео вызывает слезы умиления.
"Вы не
думайте, папа сразу научился менять подгузники", – написала она ролик. Так Анастасия
отреагировала на смешной эпизод, когда Овечкин во время съемок для канала NBC4
Sports попытался поменять кукле подгузник, но уронил ее.
Такое забавное соревнование среди игроков "Вашингтон Кэпиталз" придумали
телевизионщики. Капитан и форвард "столичных" Александр Овечкин отметил, что отцовство вызывает у него
только положительные эмоции, и он с радостью проводит с малышом свободное время.
Когда кукла-пупс выпала из рук хоккеиста, присутствующие засмеялись. А сам новоиспеченный
отец оправдался, что на самом деле все не так, и он умеет менять подгузники.
Напомним, Овечкин и Шубская стали родителями 18 августа этого года.
Как писали
Dni.ru, ранее Анастасия Шубская побывала на церемонии вручения колец игрокам
хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз". Модель похвасталась
эксклюзивными подарками. Женам спортсменов преподнесли в дар массивные кулоны,
повторяющие по дизайну кольца мужчин.