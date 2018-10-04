Синоптики прогнозируют первый снег. Осадки в виде дождя со снегом ждут 5 и 6 октября.

Синоптики прогнозируют первый снег. Осадки в виде дождя со снегом ждут 5 и 6 октября. Кроме того, МЧС предупреждает об опасных погодных явлениях в пятницу. Ночью и в первой половине дня ожидается усиление ветра от 9 до 14 м/с, а порывы могут достигать 15, и даже 20 м/с. В связи с этим повысится риск отключения электроснабжения населённых пунктов. Возможно обрушение слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падение старых деревьев.