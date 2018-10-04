С
сервиса YouTube загадочным образом исчез непристойный клип Семена Слепакова о Руслане
Боширове и Александре Петрове. Комик решил пошутить над нетрадиционной
ориентацией отравителей Скрипалей, но что-то пошло не так.
С
сервиса YouTube загадочным образом исчез непристойный клип Семена Слепакова о Руслане
Боширове и Александре Петрове. Комик решил пошутить над нетрадиционной
ориентацией отравителей Скрипалей, но что-то пошло не так.
Семен Слепаков
регулярно комментируют в своих песнях общественные и политические события. Вот
и сейчас, под воздействием недавнего интервью Петрова и Боширова телеканалу RT он выпустил анимационный клип на "Песню о шпиле",
в которой пошутил над целью визита двух граждан России в британский городок,
где в марте этого года отравили беглого шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Однако вскоре ролик пропал с канала юмориста. Учитывая, какую популярность он приобрел в Сети, музыкант потерял, возможно, миллионы просмотров.
После появления
на экранах Петрова и Боширова, версия о том, что они являются гей-парой, а не
разведчиками, получила широкое распространение в Сети.
В интервью Маргарите
Симоньян мужчины отказались говорить на тему своей личной жизни и ушли от ответа
на вопрос, почему в Солсбери они все время ходили вместе и ночевали в одном
гостиничном номере.
"Мы
"Новичком" никого не травили, все мысли у нас были только о
шпиле", – такая строчка есть в песне Слепакова, но теперь ее уже никто не
услышит: ролик удален с YouTube и других сервисов.
Но пользователи
все-таки успели оценить новую работу шоумена. Оодни похвалили Слепакова за
чувство юмора, другие посчитали клип чрезмерно пошлым.