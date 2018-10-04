С сервиса YouTube загадочным образом исчез непристойный клип Семена Слепакова о Руслане Боширове и Александре Петрове. Комик решил пошутить над нетрадиционной ориентацией отравителей Скрипалей, но что-то пошло не так.

сервиса YouTube загадочным образом исчез непристойный клип Семена Слепакова о РусланеБоширове и Александре Петрове. Комик решил пошутить над нетрадиционнойориентацией отравителей Скрипалей, но что-то пошло не так.Семен Слепаковрегулярно комментируют в своих песнях общественные и политические события. Воти сейчас, под воздействием недавнего интервью Петрова и Боширова телеканалу RT он выпустил анимационный клип на "Песню о шпиле",в которой пошутил над целью визита двух граждан России в британский городок,где в марте этого года отравили беглого шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Однако вскоре ролик пропал с канала юмориста. Учитывая, какую популярность он приобрел в Сети, музыкант потерял, возможно, миллионы просмотров.После появленияна экранах Петрова и Боширова, версия о том, что они являются гей-парой, а неразведчиками, получила широкое распространение в Сети.В интервью МаргаритеСимоньян мужчины отказались говорить на тему своей личной жизни и ушли от ответана вопрос, почему в Солсбери они все время ходили вместе и ночевали в одномгостиничном номере."Мы"Новичком" никого не травили, все мысли у нас были только ошпиле", – такая строчка есть в песне Слепакова, но теперь ее уже никто неуслышит: ролик удален с YouTube и других сервисов.Но пользователивсе-таки успели оценить новую работу шоумена. Оодни похвалили Слепакова зачувство юмора, другие посчитали клип чрезмерно пошлым.