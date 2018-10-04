Группа туристов из Японии и Старого Света подверглась нападению со стороны слона во время сафари в одном из национальных парков в ЮАР. Исследователи дикой природы сняли на видео агрессивное животное.

Группа туристов из Японии и Старого Света подверглась нападению со стороны слона во время сафари в одном из национальных парков в ЮАР, сообщает Daily Mail. "Исследователи дикой природы" сняли на видео агрессивное животное.На кадрах видно, как гид показывает своим клиентам на мирно пасущихся в буше слонов, при этом он сам достает планшет и начинает их снимать на видео. Очевидно, одному из слонов порядком надоели снующие со всех сторон туристы с фотоаппаратами, и он решил припугнуть их.Животное устремилось к джипу, не обращая внимания на окрики и попытки водителя отогнать его в сторону. Гид в сложившейся обстановке счел бегство лучшим из доступных вариантов, однако они никак не ожидал, что слон будет состязаться на равных с автомобилем. Четырехколесное произведение рук человеческих и гигант шли ноздря в ноздрю, при этом представитель отряда хоботных то и дело наносил удары по машине.Завершился забег небольшим ДТП — помятый джип врезался в кусты и остановился, а слон тут же удалился под сень ближайших деревьев.Судя по записи, никто из туристов не пострадал, хотя достоверной информации на сей счет не поступало.