Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду временно приостановил свои выступления за национальную команду Португалии из-за подозрений в изнасиловании. Португалец посчитал, что он не должен принимать участия в играх, чтобы не нести негативный фон в команду.

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду временно приостановил свои выступления за национальную команду Португалии из-за подозрений в изнасиловании. Португалец посчитал, что он не должен принимать участия в играх, чтобы не нести негативный фон в команду.Роналду в приватной беседе сообщил о своем решении главному тренеру португальской сборной Фернандо Сантушу и президенту Португальской футбольной федерации, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Record. Ранее же футболист мотивировал свое решение тем, что хотел бы сосредоточиться на выступлениях за "Ювентус".Напомним, что в адрес португальца поступило обвинение в изнасиловании от американской девушки Кэтрин Майорги. Инцидент якобы произошел в 2009 году в американском Лас-Вегасе, когда Роналду являлся игроком мадридского "Реала".