В Европе разгорается новый шпионский скандал с участием России. Похоже, Запад решил придумать еще один повод для объявления санкций против нашей страны.

Европе разгорается новый шпионский скандал с участием России. Похоже, Западрешил придумать еще один повод для объявления санкций против нашей страны.Наэтот раз пресловутых русских хакеров поймали в Голландии. Четверо россиян якобыхотели взломать серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).ВластиНидерландов заявили, что предотвратили кибератаку со стороны россиян,подозреваемые будут высланы из страны. Официальные лица показали паспорта четырехчеловек, якобы прибывших в штаб-квартиру ОЗХО с разведывательной миссией.Также былипродемонстрированы фотографии, на которых виден автомобиль с антенной иоборудованием, с помощью которых, предположительно, был произведен взломсети.В российскомпосольстве и в постпредстве нашей страны при ОЗХО не комментируют заявления местныхвластей, сообщает РИА Новости. Зато в Министерстве обороны Нидерландов заявили,что подозреваемые в кибератаке на ОЗХО россияне якобы хотели получить доступ кдокументам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing,следовавшего рейсом MH17.Называют ифамилии россиян, это: киберспециалисты Алексей Моренец и ЕвгенийСеребряков, а также Олег Сотников и Алексей Минин, которые якобы осуществлялиразведывательную поддержку. Их задержали и выдворили из Голландии еще в апреле2018 года, однако сообщить об этом голландцы решили только сейчас.Россия ответит зеркально на высылку своих граждан.Это пообещал сенатор Владимир Джабаров. Эксперты же сходятся во мнении, чторешение Нидерландов носит исключительно политический характер.