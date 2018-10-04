В
Европе разгорается новый шпионский скандал с участием России. Похоже, Запад
решил придумать еще один повод для объявления санкций против нашей страны.
В
Европе разгорается новый шпионский скандал с участием России. Похоже, Запад
решил придумать еще один повод для объявления санкций против нашей страны.
На
этот раз пресловутых русских хакеров поймали в Голландии. Четверо россиян якобы
хотели взломать серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Власти
Нидерландов заявили, что предотвратили кибератаку со стороны россиян,
подозреваемые будут высланы из страны. Официальные лица показали паспорта четырех
человек, якобы прибывших в штаб-квартиру ОЗХО с разведывательной миссией.
Также были
продемонстрированы фотографии, на которых виден автомобиль с антенной и
оборудованием, с помощью которых, предположительно, был произведен взлом
сети.
В российском
посольстве и в постпредстве нашей страны при ОЗХО не комментируют заявления местных
властей, сообщает РИА Новости. Зато в Министерстве обороны Нидерландов заявили,
что подозреваемые в кибератаке на ОЗХО россияне якобы хотели получить доступ к
документам по расследованию дела о крушении на Украине малайзийского Boeing,
следовавшего рейсом MH17.
Называют и
фамилии россиян, это: киберспециалисты Алексей Моренец и Евгений
Серебряков, а также Олег Сотников и Алексей Минин, которые якобы осуществляли
разведывательную поддержку. Их задержали и выдворили из Голландии еще в апреле
2018 года, однако сообщить об этом голландцы решили только сейчас.
Россия ответит зеркально на высылку своих граждан.
Это пообещал сенатор Владимир Джабаров. Эксперты же сходятся во мнении, что
решение Нидерландов носит исключительно политический характер.