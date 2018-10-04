В отношении жителя столицы составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.6 КоАП РФ...

Ранее в сети Интернет был размещен видеоролик, в котором водитель арендованного автомобиля, двигаясь по центру Москвы, перевозит на крыше молодого человека.По факту публикации было возбуждено административное расследование, в рамках которого сотрудники 1 Спецбатальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве выяснили обстоятельства правонарушения и установили личность водителя. Им оказался 18-летний москвич, в отношении которого был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.6 КоАП РФ «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов».В отношении 17-летнего пассажира продолжается административное расследование. После проведения процедур, необходимых для привлечения несовершеннолетнего лица, он прибудет в подразделение Госавтоинспекции для составления административного материала.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81