Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, используя счета различных фиктивных организаций...

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали участников организованной группы по подозрению в незаконной банковской деятельности с доходом более 24 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Оперативниками установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, используя счета различных фиктивных организаций, извлекая доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств.По данному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».В результате обысков, проведенных сотрудниками полиции в жилищах и офисах подозреваемых на территории города Москвы и Московской области, обнаружены и изъяты печати организаций, финансовая и бухгалтерская документация, флеш-карты с системой Банк-Клиент, а также предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.В настоящее время в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Всем фигурантам предъявлено обвинение.Следственные действия, направленные на установление иных соучастников задержанных, продолжаются.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73