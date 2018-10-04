В ходе личного досмотра у приезжего был обнаружен сверток с героином, общей массой более 200 граммов...
«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Окружном проезде задержали ранее неоднократно судимого 49-летнего мужчину.
В ходе личного досмотра у приезжего был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством – героином, общей массой более 200 граммов. Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.
Следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ВАО
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