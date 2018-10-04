В ходе личного досмотра у приезжего был обнаружен сверток с героином, общей массой более 200 граммов...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Окружном проезде задержали ранее неоднократно судимого 49-летнего мужчину.В ходе личного досмотра у приезжего был обнаружен сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенной экспертизе изъятый материал является наркотическим средством – героином, общей массой более 200 граммов. Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73