Гимнастка Кудрявцева
и хоккеист Кугрышев скоро станут родителями. Об этом спортсменка рассказала
поклонникам в Instagram.
Гимнастка Кудрявцева
и хоккеист Кугрышев скоро станут родителями. Об этом спортсменка рассказала
поклонникам в Instagram.
"Как многие уже догадались, совсем скоро нас будет трое", – написала 21-летняя прославленная
гимнастка в социальной сети. Девушка опубликовала фотографию с заметно
округлившимся животом и супругом.
Фолловеры порадовались
за спортсменку, оставив массу добрых комментариев. "Счастья вашей семье, крепкой любви и понимания", "Поздравляю!", "Легких родов", "Яночка, ты такая красивая мамочка. Твои глаза светятся
счастьем. Любимый муж и ребеночек – это и есть счастье!" – поздравили звезду
спорта подписчики.
Напомним, что не так давно гимнастка Яна Кудрявцева и ее супруг, хоккеист "Салавата
Юлаева" Дмитрий Кугрышев, сыграли свадьбу. Об этом романе стало
известно в январе 2018 года. Ранее молодая спортсменка встречалась
с футболистом Артуром
Юсуповым.
Яна Кудрявцева – серебряный
призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Тринадцатикратная чемпионка мира по
художественной гимнастике, многократная чемпионка Европы. Четырехкратная
чемпионка первых Европейских игр по художественной гимнастике.