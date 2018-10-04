Гимнастка Кудрявцева и хоккеист Кугрышев скоро станут родителями. Об этом спортсменка рассказала поклонникам в Instagram.

Гимнастка Кудрявцеваи хоккеист Кугрышев скоро станут родителями. Об этом спортсменка рассказалапоклонникам в Instagram."Как многие уже догадались, совсем скоро нас будет трое", – написала 21-летняя прославленнаягимнастка в социальной сети. Девушка опубликовала фотографию с заметноокруглившимся животом и супругом.Фолловеры порадовалисьза спортсменку, оставив массу добрых комментариев. "Счастья вашей семье, крепкой любви и понимания", "Поздравляю!", "Легких родов", "Яночка, ты такая красивая мамочка. Твои глаза светятсясчастьем. Любимый муж и ребеночек – это и есть счастье!" – поздравили звездуспорта подписчики.Напомним, что не так давно гимнастка Яна Кудрявцева и ее супруг, хоккеист "СалаватаЮлаева" Дмитрий Кугрышев, сыграли свадьбу. Об этом романе сталоизвестно в январе 2018 года. Ранее молодая спортсменка встречаласьс футболистом АртуромЮсуповым.Яна Кудрявцева – серебряныйпризер Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Тринадцатикратная чемпионка мира похудожественной гимнастике, многократная чемпионка Европы. Четырехкратнаячемпионка первых Европейских игр по художественной гимнастике.