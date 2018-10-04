Помнить и сохранять. В Выставочном комплексе на Большой Московской, 59 открылась выставка Чтобы помнили.... На ней больше 100 работ от 25 известных художников-владимирцев. Идейные вдохновители и главные организаторы экспозиции - вдовы знаменитых творцов. Они объединились в клуб Музы художников. Подробнее в сюжете Игоря Липского.

Помнить и сохранять. В Выставочном комплексе на Большой Московской, 59 открылась выставка "Чтобы помнили...". На ней больше 100 работ от 25 известных художников-владимирцев. Идейные вдохновители и главные организаторы экспозиции - вдовы знаменитых творцов. Они объединились в клуб "Музы художников". Подробнее в сюжете Игоря Липского.Клуб "Музы художников" существует уже 6 лет. Долгое время вдовы творцов организовывали памятные выставки в одиночку. Но со временем поняли, что это сложно. Решили объединиться. По словам организаторов, выставку "Чтобы помнили..." старались сделать уникальной. В экспозиции представлены работы 15 живописцев и 8 графиков, 8 из которых - заслуженные художники России.Юлия Румянцева, директор МАУК "Выставочный комплекс": "Выставка "Чтобы помнили..." - уникальный проект. Экспозицию здесь составляют цветная графика, пастельная живопись и естественно-масляная живопись. Гармонично добавляют друг друга произведения разных мастеров и объединяются в особое художественное пространство".Основная задача клуба - сохранить творческое наследие художников владимирской школы и популяризовать их творчество, чтобы владимирский зритель знал и ценил то, что оставили для нас знаменитые художники.Алевтина Улитина, руководитель клуба “Музы художников”, вдова художника: "Это именно просветительская работа. Кроме того, что мы делаем такие выставки, мы индивидуальны. Каждая из нас - муза художника, она делает выставки и в государственном университете, и в школах, и в детских художественных школах. Чтобы знали, кто такие были ушедшие из жизни художники нашей владимирской земли".Все работы на этой выставке очень личные. Людмила Кошелева, дочь знаменитого художника, основателя владимирского худграфа Алексея Антонова, старается не пропускать подобные выставки. По её словам, владимирские мэтры не только сами создавали произведения искусства, но и учили начинающих художников видеть красоту мира. Людмила, ныне тоже художник и педагог, трудится в Институте искусств и художественного образования и сохраняет наследие отца.Людмила Кошелева, художник, преподаватель, дочь А. Антонова: "Но самое главное, что я для себя отметила, вот такие выставки лично мне дают возможность увидеть работы отца в контексте творчества владимирских художников в целом. И оценить его значимость как художника нюанса, как мастера нюанса. Именно внёсшего свой какой-то определённый, значимый вклад в искусство земли Владимирской".Посетить выставку "Чтобы помнили..." можно до 11 ноября включительно ежедневно с 10:00 до 17:00 в Выставочном комплексе по адресу Большая Московская, 59.