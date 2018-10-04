Долгожители получат именные поздравления от Владимира Путина

Долгожители получат именные поздравления от Владимира ПутинаОктябрь будет богат на столетние юбилеи. Сразу шесть жительниц 33 региона отпразднуют свой сотый день рождения.Две женщины живут в областной столице, остальные в Меленковском, Петушинском, Киржачском и Александровском районах.Еще в этот осенний месяц 37 пенсионеров отметят 95-летний юбилей. Среди долгожителей трое мужчин. А 133 жителя области встретят свое 90-летие.Больше всего среди юбиляров октября представительниц прекрасного пола – их 156. Лидером по числу октябрьских долгожителей стал Владимир (39 человек), а также Ковров и Муром (по 14 человек).Как сообщили в пресс-службе регионального Пенсионного фонда, 176 жителей Владимирской области, празднующие в октябре 90, 95 и 100-летний юбилей, получат именные поздравления от Владимира Путина.