Соединенные Штаты присоединились к обвинениям Нидерландов в адрес России в попытке совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Соединенные Штаты присоединились к обвинениям Нидерландов в адрес России в попытке совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал глава Пентагона Джеймс Мэттис. Обращаясь к коллегам из стран-членов НАТО, которые собрались в Брюсселе на плановое совещание, он заявил, что его не удивляет "попытка России атаковать международную организацию, расследующую случаи применения химического оружия".Министр обороны подчеркнул, что ответ необязательно будет симметричным, поскольку страны Североатлантического альянса имеют широкий выбор средств.Мэттис полагает, что атаку на ОЗХО совершила военная разведка России, и назвал это безрассудным и безответственным поведением, которое США вместе со своими союзниками безоговорочно осуждают.Министерство иностранных дел Российской Федерации опровергло обвинения западных стран, заявив, что считает заявление о причастности россиян к кибернападениям — шпиономанией.