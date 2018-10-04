Серьезное ДТП на трассе М-7 в Петушинском районе. Пострадала пассажирка иномарки.

Серьезное ДТП на трассе М-7 в Петушинском районе. Пострадала пассажирка иномарки. По информации ГИБДД, авария произошла в четверг в 6 часов утра на 104-м километре федеральной трассы М-7, в черте города Покрова. Сейчас там ведутся дорожные работы. Водитель иномарки "Киа" 1957 года рождения не рассчитал расстояние до впереди идущего транспортного средства и врезался в автомобиль Опель Астра. От удара автомобиль Киа отбросило вправо - под прицеп фуры "МАН", которая стояла в пробке.Михаил Маслов, ст. инспектор УГИБДД УМВД России по Владимирской области: "В результате происшествия травму получила пассажир "Киа", женщина 1979 года рождения. У неё диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные переломы костей черепа. С этими травмами она госпитализирована".