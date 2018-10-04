Роза Сябитова стала гостьей программы Елены Малышевой “Жить здорово!”. Поход на съемки завершился разочарованием для телесвахи.

Роза Сябитова стала гостьей программы Елены Малышевой “Жить здорово!”. Поход на съемки завершился разочарованием для телесвахи.“Люблю ходить на программу к Лене Малышевой, обязательно узнаю что-то полезное для своего здоровья”, – отчиталась перед поклонниками Сябитова в личном Instagram. Звезда отметила, что телеврачи сообщили ей неприятную новость – она питается неправильно и серьезно рискует своим здоровьем, для ее это был неожиданный удар.“Но в этот раз, я расстроилась, так как оказалось, что продукты, которые я считала диетическими, и которые помогали мне держать себя в форме, способствуют появлению сахарного диабета. Ужас!” – написала с грустью Роза.Как выяснилось, некоторые диетические продукты, такие как каши, фрукты и черный хлеб содержат в себе различные типы углеводов и могут быть опасны для поджелудочной железы – есть риск получить сахарный диабет.Отметим, что стоит остерегаться продуктов, которые богаты углеводами. Они увеличивают содержание сахара в крови и заставляют поджелудочную вырабатывать больше инсулина. Конфеты, сладкий шоколад, фруктовая газировка, варенье, осветленные соки и нектары, обычный сахар, картофель, белый хлеб – содержат быстрые углеводы, которые моментально расщепляются и всасываются в кровь.Добавим, что Малышева открыла Сябитовой правду о ее корнях по материнской линии. Как показало исследование все родственники Розы родом из Европы. Этот факт стал открытием для телесвахи, так как та всегда считала себя татаркой. Об этом сообщает Woman's day.