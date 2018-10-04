Британский радиоведущий Марк Рэдклифф сделал шокирующее заявление. В прямом эфире он сообщил, что у него диагностировали онкологическое заболевание.

Британский радиоведущий Марк Рэдклифф сделалшокирующее заявление. В прямом эфире он сообщил, что у него диагностировали онкологическоезаболевание.60-летнийведущий передачи Folk Show рассказал, что врачи обнаружили у него ракязыка. Он отметил, что недуг выявили на ранней стадии, поэтому "вседолжно быть хорошо"."Я уверен, что вы поймете. Мне придется на некоторое времяисчезнуть, чтобы все это уладить", – цитирует Рэдклиффа The Sun. Радиоведущийдобавил, что вернется к работе в начале следующего года, если кэтому времени болезнь отступит.ПоклонниковМарка ошеломила новость об онкозаболевании. Они пожелали ведущему скорейшеговыздоровления в социальных сетях. "Борись! Мы ждем твоего возвращения", – отметил один из пользователей.Как писали Dni.Ru, ранее британская телеведущая Рейчел Блэнд,проработавшая более 15 лет на "Би-би-си", сделала официальноезаявление. Она сообщила зрителям, что ей осталось жить всего несколько днейиз-за онкологического заболевания.Женщина отметила, что"все это выглядит нереальным". Британка признала, что не смоглапобедить рак после нескольких сеансов химиотерапии.Напомним, что 30 августа из-заонкологии не стало легендарного российского певца ИосифаКобзона. Он много лет боролся с раком, но болезнь взяла верх.