Все, что
сейчас происходит в личной жизни Ивана Краско – очень необычно. Но эта история точно
не является фальсификацией с целью пиара, как считают многие. Престарелому
актеру повезло встретить молодую девушку, которая искренне прониклась к нему симпатией,
несмотря на его довольно преклонный возраст.
Все, что
сейчас происходит в личной жизни Ивана Краско – очень необычно. Но эта история точно
не является фальсификацией с целью пиара, как считают многие. Престарелому
актеру повезло встретить молодую девушку, которая искренне прониклась к нему симпатией,
несмотря на его довольно преклонный возраст.
"Все их
отношения основаны на искренних чувствах. Что интересно – вокруг него всегда много
молодых девушек, которые предпочитают мужчин сильно старше. Он для них словно магнит.
Видимо, природное обаяние с годами никуда не исчезает", – заявила Dni.Ru .
Что касается
самого Ивана, то он, по словам гадалки, совершенно не чувствует себя на свой возраст.
"Говоря по правде, он готов к сексуальным подвигам, и в этом смысле еще способен
удивлять женщин. А желание поскорей родить детей – это, по сути, довольно эгоистичное
желание продемонстрировать общественности, что он еще на многое способен", -
сказала Абравитова.
Его молодая
жена Наталья все-таки права: в довольно раннем возрасте ребенок останется без отца,
это неизбежно. Однако таролог заверила, что Краско настроен очень решительно и эту
историю он доведет до желаемого результата. "Наталья это будет, или кто-то другой,
но ребенок у него родится. Только дело в том, что всеобщего восхищение он все равно
не заслужит: большинство окружающих просто не поверят во всю эту историю", -
подытожила ясновидящая.
Напомним, скандальная история с разводом Ивана Краско и его молодой жены длится несколько месяцев. Актер обвиняет возлюбленную в том, что она не хочет рожать от него детей и тем самым ставит преграду в их интимных отношениях. Сама девушка объясняет свое решение предельно откровенно. Она, по всей видимости, опасается скорой смерти артиста и не хочет становиться матерью-одиночкой.