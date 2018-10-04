Все, что сейчас происходит в личной жизни Ивана Краско – очень необычно. Но эта история точно не является фальсификацией с целью пиара, как считают многие. Престарелому актеру повезло встретить молодую девушку, которая искренне прониклась к нему симпатией, несмотря на его довольно преклонный возраст.

Все, чтосейчас происходит в личной жизни Ивана Краско – очень необычно. Но эта история точноне является фальсификацией с целью пиара, как считают многие. Престареломуактеру повезло встретить молодую девушку, которая искренне прониклась к нему симпатией,несмотря на его довольно преклонный возраст."Все ихотношения основаны на искренних чувствах. Что интересно – вокруг него всегда многомолодых девушек, которые предпочитают мужчин сильно старше. Он для них словно магнит.Видимо, природное обаяние с годами никуда не исчезает", – заявила Dni.Ru .Что касаетсясамого Ивана, то он, по словам гадалки, совершенно не чувствует себя на свой возраст."Говоря по правде, он готов к сексуальным подвигам, и в этом смысле еще способенудивлять женщин. А желание поскорей родить детей – это, по сути, довольно эгоистичноежелание продемонстрировать общественности, что он еще на многое способен", -сказала Абравитова.Его молодаяжена Наталья все-таки права: в довольно раннем возрасте ребенок останется без отца,это неизбежно. Однако таролог заверила, что Краско настроен очень решительно и этуисторию он доведет до желаемого результата. "Наталья это будет, или кто-то другой,но ребенок у него родится. Только дело в том, что всеобщего восхищение он все равноне заслужит: большинство окружающих просто не поверят во всю эту историю", -подытожила ясновидящая.Напомним, скандальная история с разводом Ивана Краско и его молодой жены длится несколько месяцев. Актер обвиняет возлюбленную в том, что она не хочет рожать от него детей и тем самым ставит преграду в их интимных отношениях. Сама девушка объясняет свое решение предельно откровенно. Она, по всей видимости, опасается скорой смерти артиста и не хочет становиться матерью-одиночкой.