Украинцам
скоро запретят говорить на русском языке в школах, больницах, магазинах и в представительствах
всех ветвей государственной власти. Верховная Рада приняла в первом чтении
закон об украинском языке, который провозглашает его обязательным и
единственным на всей территории страны.
Украинцам
скоро запретят говорить на русском языке в школах, больницах, магазинах и в представительствах
всех ветвей государственной власти. Верховная Рада приняла в первом чтении
закон об украинском языке, который провозглашает его обязательным и
единственным на всей территории страны.
Украинский язык будет обязательным к использованию практически во всех сферах жизни – он
должен стать первым и единственным для органов госвласти и местного
самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
Мало того,
закон предполагает создание специальной языковой комиссии, которая будет
следить за его исполнением на местах. В стране также появится должность уполномоченного
по защите украинского языка, сообщает РИА Новости.
Чиновники будут
сдавать экзамены, а граждан будут штрафовать за публичное унижение
или презрение к украинскому языку. Исключения будут касаться только
частного общения и совершения религиозных обрядов, но, можно предположить,
что и в этих сферах говорить на русском языке власти если не запретят, то уж
точно его употребление приветствовать не будут.
Рада приняла
закон в первом чтении практически единогласно, вероятно такое же единодушие
народные избранники покажут и дальше. Затем Петр Порошенко подпишет этот
документ и про русский язык на Украине можно будет забыть.
С момента
победы Евромайдана в 2014 году Киев ведет целенаправленную войну с русским
языком, ущемляя права русскоязычных граждан страны. В 2017 году был принят
закон об образовании, в соответствии с которым школьники никогда не узнают, что
такое русский язык.
При
этом украинские власти прекрасно осведомлены о том, что значительная часть граждан
их страны в повседневном общении используют русский. Судя по последним соцопросам,
на языке Пушкина и Лермонтова говорят 44,5% граждан страны, в столице Украины
таких еще больше – около 80%.