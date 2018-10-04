Украинцам скоро запретят говорить на русском языке в школах, больницах, магазинах и в представительствах всех ветвей государственной власти. Верховная Рада приняла в первом чтении закон об украинском языке, который провозглашает его обязательным и единственным на всей территории страны.

Украинцамскоро запретят говорить на русском языке в школах, больницах, магазинах и в представительствахвсех ветвей государственной власти. Верховная Рада приняла в первом чтениизакон об украинском языке, который провозглашает его обязательным иединственным на всей территории страны.Украинский язык будет обязательным к использованию практически во всех сферах жизни – ондолжен стать первым и единственным для органов госвласти и местногосамоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.Мало того,закон предполагает создание специальной языковой комиссии, которая будетследить за его исполнением на местах. В стране также появится должность уполномоченногопо защите украинского языка, сообщает РИА Новости.Чиновники будутсдавать экзамены, а граждан будут штрафовать за публичное унижениеили презрение к украинскому языку. Исключения будут касаться толькочастного общения и совершения религиозных обрядов, но, можно предположить,что и в этих сферах говорить на русском языке власти если не запретят, то ужточно его употребление приветствовать не будут.Рада принялазакон в первом чтении практически единогласно, вероятно такое же единодушиенародные избранники покажут и дальше. Затем Петр Порошенко подпишет этотдокумент и про русский язык на Украине можно будет забыть.С моментапобеды Евромайдана в 2014 году Киев ведет целенаправленную войну с русскимязыком, ущемляя права русскоязычных граждан страны. В 2017 году был принятзакон об образовании, в соответствии с которым школьники никогда не узнают, чтотакое русский язык.Приэтом украинские власти прекрасно осведомлены о том, что значительная часть гражданих страны в повседневном общении используют русский. Судя по последним соцопросам,на языке Пушкина и Лермонтова говорят 44,5% граждан страны, в столице Украинытаких еще больше – около 80%.