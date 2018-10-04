Новое
заявление исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны
Супрун повергло граждан Незалежной в шок. Чиновница предупредила украинцев, что
пить мочу вредно.
Новое
заявление исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны
Супрун повергло граждан Незалежной в шок. Чиновница предупредила украинцев, что
пить мочу вредно.
По словам
политика, в моче содержится много опасных бактерий, которые могут навредить
организму. Поэтому с уринотерапией украинцам надо заканчивать. "Пить, втирать,
делать маски или капли из мочи не стоит вообще", – заявила Супрун.
Глава ведомства
обратила внимание на то, что сам по себе процесс мочеиспускания не требует
возвращения продуктов обратно.
Ульяну Супрун
назначили в министерство в августе 2016 года. Она имеет двойное гражданство –
украинское и американское. За медицинскую реформу,
которую она стала проводить на Украине, народ уже прозвал ее "Доктор Смерть".
Ранее
Супрун предлагала лечить рак
смехом. По ее словам, смех останавливает выработку гормона кортизола и
выступает катализатором для выработки дофамина и других нейромедиаторов.
До
этого министр рассказывала, что прослушивание музыки помогает в лечении
депрессии, тревожности, стресса, а также поможет в борьбе со старческим
маразмом. "Песня может поднять настроение, вызвать приятные воспоминания или
просто успокоить", – сказала Супрун и предложила лечит слабоумие музыкой.
При
этом в аптеках на Украине продолжают дорожать лекарства, а в больницах не
хватает коек для размещения пациентов. Медицинская реформа приведет к
постепенному вымиранию населения, пророчат эксперты.