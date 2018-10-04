Новое заявление исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун повергло граждан Незалежной в шок. Чиновница предупредила украинцев, что пить мочу вредно.

Новоезаявление исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины УльяныСупрун повергло граждан Незалежной в шок. Чиновница предупредила украинцев, чтопить мочу вредно.По словамполитика, в моче содержится много опасных бактерий, которые могут навредитьорганизму. Поэтому с уринотерапией украинцам надо заканчивать. "Пить, втирать,делать маски или капли из мочи не стоит вообще", – заявила Супрун.Глава ведомстваобратила внимание на то, что сам по себе процесс мочеиспускания не требуетвозвращения продуктов обратно.Ульяну Супрунназначили в министерство в августе 2016 года. Она имеет двойное гражданство –украинское и американское. За медицинскую реформу,которую она стала проводить на Украине, народ уже прозвал ее "Доктор Смерть".РанееСупрун предлагала лечить раксмехом. По ее словам, смех останавливает выработку гормона кортизола ивыступает катализатором для выработки дофамина и других нейромедиаторов.Доэтого министр рассказывала, что прослушивание музыки помогает в лечениидепрессии, тревожности, стресса, а также поможет в борьбе со старческиммаразмом. "Песня может поднять настроение, вызвать приятные воспоминания илипросто успокоить", – сказала Супрун и предложила лечит слабоумие музыкой.Приэтом в аптеках на Украине продолжают дорожать лекарства, а в больницах нехватает коек для размещения пациентов. Медицинская реформа приведет кпостепенному вымиранию населения, пророчат эксперты.