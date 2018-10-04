Вопиющий инцидент произошел с мэром украинского города Гнивань Винницкой области Владимиром Кулешовым. Активисты облили чиновника красной жидкостью в рабочем кабинете.

Вопиющий инцидент произошел с мэромукраинского города Гнивань Винницкой области Владимиром Кулешовым.Активисты облили чиновника красной жидкостью в рабочем кабинете.Украинцы обвинилиградоначальника в коррупции и покровительстве Гниванскому карьеру, которыйякобы продавал сырье для строительства Крымского моста. Кулешову приписали "торговлю на кровизащитников".Мэр утверждает, что его облили именно кровью, ане краской, передает Он подчеркнул, чтохулиганы повредили коммунальное имущество на внушительную сумму. "Залили весь кабинет… Залили компьютер,документы, вышитый портрет Шевченко, флаг", – рассказал политик.Такжеградоначальник подчеркнул, что у Гниванского карьера нет договоренностей опоставках с российскими компаниями. По его мнению, общественники придумали это,чтобы скомпрометировать предприятие. "Они продают сырье в Молдову,Приднестровье, Украину, Белоруссию", – добавил Кулешов.Он полагает, чтоза провокацией стоят люди, близкие к одному из оппозиционно настроенных кработе мэрии депутату, сообщает . Ужасающие фотографии из кабинетаградоначальника выложили в Сеть."Неизвестные мне люди забежали и облили его кровью", – написал в Facebook участникукраинского общественного объединения Андрей Вербецкий.