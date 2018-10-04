Вопиющий инцидент произошел с мэром
украинского города Гнивань Винницкой области Владимиром Кулешовым.
Активисты облили чиновника красной жидкостью в рабочем кабинете.
Вопиющий инцидент произошел с мэром
украинского города Гнивань Винницкой области Владимиром Кулешовым.
Активисты облили чиновника красной жидкостью в рабочем кабинете.
Украинцы обвинили
градоначальника в коррупции и покровительстве Гниванскому карьеру, который
якобы продавал сырье для строительства Крымского моста. Кулешову приписали "торговлю на крови
защитников".
Мэр утверждает, что его облили именно кровью, а
не краской, передает Он подчеркнул, что
хулиганы повредили коммунальное имущество на внушительную сумму. "Залили весь кабинет… Залили компьютер,
документы, вышитый портрет Шевченко, флаг", – рассказал политик.
Также
градоначальник подчеркнул, что у Гниванского карьера нет договоренностей о
поставках с российскими компаниями. По его мнению, общественники придумали это,
чтобы скомпрометировать предприятие. "Они продают сырье в Молдову,
Приднестровье, Украину, Белоруссию", – добавил Кулешов.
Он полагает, что
за провокацией стоят люди, близкие к одному из оппозиционно настроенных к
работе мэрии депутату, сообщает . Ужасающие фотографии из кабинета
градоначальника выложили в Сеть.
"Неизвестные мне люди забежали и облили его кровью", – написал в Facebook участник
украинского общественного объединения Андрей Вербецкий.