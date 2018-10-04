На днях Любовь Успенская сообщила, что ее дочь Татьяна Плаксина сильно покалечилась. Теперь встревоженные СМИ берут на абордаж артистку, однако та предпочитает не распространяться на эту тему, заявляя лишь, что у нее горе.

На днях Любовь Успенская сообщила, что ее дочь Татьяна Плаксина сильно покалечилась. Теперь встревоженные СМИ берут на абордаж артистку, однако та предпочитает не распространяться на эту тему, заявляя лишь, что у нее горе.Все началось с того, что несколько дней назад на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Любовь Успенская опубликовала несколько фотографий и видео, как стрижет дочь налысо, приговаривая: "Освободишься от прошлого, которое никогда больше не повторится". "Да, да!" – вторила ей дочь Татьяна, улыбаясь ртом, где заметно не доставало зубов."11 сентября моя дочка Танечка упала с велосипеда в Коста Рики в результате чего сломала челюсть с двух сторон и потеряла 5 зубов. После двух сложных операций мы много чего переоценили – а в первую очередь значение истинной красоты (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написала Любовь Успенская.Журналисты встрепенулись и стали выяснять подробности случившегося. Первым делом представители СМИ попытались связаться с самой Любовью Успенской. Артистка предпочла отмахнуться от назойливых репортеров, однако дала понять, что ситуация тяжелая."Мне звонят целый день. Я не могу на эту тему говорить. Пожалуйста, не нужно мне сейчас этих лишних эмоций. Я переживаю. У меня в доме такое горе", – цитирует Любовь Успенскую . Что конкретно за горе произошло, артистка не уточнила.Предположениями поделились поклонники певицы у нее в комментариях к последним публикациям. "Если Танечке это помогло, то Дай Бог!! Выздоравливай Танечка!!!", "Наркота в волосах, увы.. Бедная мать", "У меня легкий шок от увиденного... душевнобольную доченька исполняет, фрик", "Это с какой скоростью надо ехать на велосипеде, чтоб сломать челюсть и пять зубов? Лететь с горы?" – прокомментировали пользователи Сети.