ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Кардавы Марины Викторовны, 16.07.1990 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Кардавы Марины Викторовны, 16.07.1990 года рождения, местонахождение которой неизвестно с 30.06.2018 года.Приметы: на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, вьющиеся.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29