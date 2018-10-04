Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Восточное Измайлово разыскивают пропавшего без вести Семёнова Вадима Анатольевича, 25.06.1973 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Восточное Измайлово разыскивают пропавшего без вести Семёнова Вадима Анатольевича, 25.06.1973 года рождения, проживающего на Верхней Первомайской улице, местонахождение которого неизвестно с 24 сентября 2018 года.Приметы: возраст 45-50 лет, рост 188-190 см, среднего телосложения, волосы тёмно-русые короткие, глаза серо-зелёные.Был одет: куртка темно-синяя на молнии, джинсы тёмные, футболка серо-болотная, чёрные кроссовки «Найк», чёрные носки.Особые приметы: татуировка в виде паука на левом плече, татуировка в виде изображения девушки на правом плече.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 8(499)463-57-08, 8(495) 965-14-01, 8(495) 965-22-48 в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73