Каждый день в вечерний прайм-тайм на федеральных каналах выходят выдает в эфир новые сенсационные подробности, разбирает семейные склоки, копается в грязном белье. Да вот беда: иногда актеры подводят и снимаются в разных программах под разными именами и историями.

Каждый день в вечерний прайм-тайм на федеральных каналах выходят выдает в эфир новые сенсационные подробности, разбирает семейные склоки, копается в грязном белье. Да вот беда: иногда актеры подводят и снимаются в разных программах под разными именами и историями.Внимательные телезрители заметили, что женщина, которая выступала как бабушка Сергея Зверева-младшего и как мать бывшей проститутки и бывшей звезды "Дома-2" Дарьи Друзьяк удивительно похожи. "Такое ощущение, что на телевидении закончились актеры", – справедливо заметили люди.В то, что перед нами один и тот же человек, охотно верится, если вспомнить, что большая часть программ идет по сценарию. Все драки, слезы, крики и истерики заранее оговариваются. Например, как писали ранее Dni.Ru, история с беременностью юной любовницы Алексанла Серова – чистой воды выдумка. "Серов до всей этой шумихи никогда в жизни не видел этой так называемой модели из "Дома-2" Дарьи Друзьяк, но согласился, чтобы его имя полоскали, – сообщили знакомые с кухней ток-шоу Малахова люди. – Не бескорыстно, конечно – в "Прямом эфире" ему сулили заплатить около трех миллионов рублей. Сумма не такая большая, но 64-летнему артисту, который сегодня мало выступает и стал забываться публикой, не повредит".В этих передачах, как правило, снимаются артисты, которые рассылают свои портфолио по всем программам. Начало же это было положено передачей Дмитрия Нагиева "Окна", которая выходила в эфир в начале 2000-х. Формат того шоу сразу определили, как "трэш", что в переводе с английского означает "мусор" или "помойка". За сюжетную основу бралась выдуманная конфликтная история между родственниками, коллегами и просто знакомыми. Разыгрывали историю малоизвестные актеры и оплаченная массовка, а практически в каждом шоу случалась потасовка."Малахову плевать на мораль, журналистскую этику – ему нужен продукт, который смотрели и обсуждали, а значит, туда бы рекой лилась реклама. Он ведь там сам себе продюсер, вот и придумывает истории, которые бы народ "хавал". Выдумка от начала до конца про роман Серова и Друзьяк, выдумка и беременность Бледанс – она должна по сценарию окончиться выкидышем, о чем будет снято еще один выпуск ток-шоу" – заверил на условиях анонимности сотрудник телекомпании.