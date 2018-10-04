В Большом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов в Москве началось прощание с народным артистом России Романом Карцевым, который скончался 2 октября.

В Большом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов в Москве началось прощание с народным артистом России Романом Карцевым, который скончался 2 октября, передает ТАСС.С артистом пришли проститься коллеги, общественные и культурные деятели, а также поклонники. Они поднимаются на сцену, чтобы возложить цветы к гробу, рядом с которым находятся родные и близкие артиста.Карцева похоронят на Троекуровском кладбище, на церемонии будет присутствовать только родные и близкие.Как сообщалось ранее, актер скончался в одной из московских больниц утром 2 октября.Роман Андреевич Карцев (настоящее имя Роман Аншелевич Кац) родился 20 мая 1939 года в Одессе. Он выступал с Виктором Ильченко в дуэте "Карцев и Ильченко". Работал в Ленинградском театре миниатюр (ныне Театр эстрады имени А. И. Райкина), Театре миниатюр при Одесской филармонии, Театре "Эрмитаж", а также в Театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.Карцев снимался в кино, в картинах "Старые клячи", "Небеса обетованные", "Собачье сердце".