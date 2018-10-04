В
Генпрокуратуре подтвердили, что погибший накануне, 3 октября в авиакатастрофе заместитель
Юрия Чайки курировал дело отравленных Скрипалей. Саак Карапетян занимался по долгу
службы всей международной деятельностью надзорного ведомства.
В
Генпрокуратуре подтвердили, что погибший накануне, 3 октября в авиакатастрофе заместитель
Юрия Чайки курировал дело отравленных Скрипалей. Саак Карапетян занимался по долгу
службы всей международной деятельностью надзорного ведомства.
Представитель
Генеральной прокуратуры рассказал подробности случившегося в интервью радиостанции "Говорит Москва". "Можно
перечислять сотни и тысячи документов по сотням и тысячам дел, которые он
курировал. И как-то выделять здесь особо дело Скрипаля я бы не стал", – сказал Александр
Куренной.
Стоит отметить,
что крушение небольшого вертолета в Костромской области произошло при весьма
странных обстоятельствах. Вертолет Eurocopter
упал вечером 3 октября в двух
километрах от деревни Вонышево Солигаличского района.
На
борту находились четыре человека – три пассажира и пилот, все они погибли. Личности погибших
устанавливаются. Причины крушения власти пока не называют, но известно, что вертолет
выполнял частный рейс и вылетел без официального разрешения.
Горящие
обломки машины обнаружили местные жители, которые вызвали спасателей и
пожарных. Огонь тушили несколько расчетов, но удар об землю был такой силы, что в вертолете ни у кого не
было шансов выжить.
Предположительно, пилот воздушного судна не увидел в темноте верхушки
деревьев, машина задела их, упала на землю и загорелась. Сдственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение
правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее
смерть двух и более лиц".
Известно, что вертолет принадлежал коммерческой компании ООО "МБК-Лизинг" и
базировался в центре "Хелипорт Москва". Там пока комментариев по поводу этого
ЧП не дают.