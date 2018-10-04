В Генпрокуратуре подтвердили, что погибший накануне, 3 октября в авиакатастрофе заместитель Юрия Чайки курировал дело отравленных Скрипалей. Саак Карапетян занимался по долгу службы всей международной деятельностью надзорного ведомства.

Генпрокуратуре подтвердили, что погибший накануне, 3 октября в авиакатастрофе заместительЮрия Чайки курировал дело отравленных Скрипалей. Саак Карапетян занимался по долгуслужбы всей международной деятельностью надзорного ведомства.ПредставительГенеральной прокуратуры рассказал подробности случившегося в интервью радиостанции "Говорит Москва". "Можноперечислять сотни и тысячи документов по сотням и тысячам дел, которые онкурировал. И как-то выделять здесь особо дело Скрипаля я бы не стал", – сказал АлександрКуренной.Стоит отметить,что крушение небольшого вертолета в Костромской области произошло при весьмастранных обстоятельствах. Вертолет Eurocopterупал вечером 3 октября в двухкилометрах от деревни Вонышево Солигаличского района.Наборту находились четыре человека – три пассажира и пилот, все они погибли. Личности погибшихустанавливаются. Причины крушения власти пока не называют, но известно, что вертолетвыполнял частный рейс и вылетел без официального разрешения.Горящиеобломки машины обнаружили местные жители, которые вызвали спасателей ипожарных. Огонь тушили несколько расчетов, но удар об землю был такой силы, что в вертолете ни у кого небыло шансов выжить.Предположительно, пилот воздушного судна не увидел в темноте верхушкидеревьев, машина задела их, упала на землю и загорелась. Сдственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушениеправил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшеесмерть двух и более лиц".Известно, что вертолет принадлежал коммерческой компании ООО "МБК-Лизинг" ибазировался в центре "Хелипорт Москва". Там пока комментариев по поводу этогоЧП не дают.