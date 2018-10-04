Президента
Украины Петра Порошенко ожидают трудные времена. Рассмотрение вопроса о
продлении действия закона об особом статусе Донбасса даст оппонентам
главы Незалежной
отличный повод, чтобы пойти в медийную атаку на главу государства. По
мнению украинских СМИ, Порошенко может превратиться в мальчика для
битья.
Президента
Украины Петра Порошенко ожидают трудные времена. Рассмотрение вопроса о
продлении действия закона об особом статусе Донбасса даст оппонентам
главы Незалежной
отличный повод, чтобы пойти в медийную атаку на главу государства. По
мнению украинских СМИ, Порошенко может превратиться в мальчика для
битья.
Лидер Незалежной
вносит в Верховную раду законопроект о продлении особого статуса
Донбасса скрипя зубами, утверждает киевская интернет-газета "Страна".
"Потому что любое упоминание об особом статусе больно бьет по уже
начатой предвыборной кампании (вероятно, имеется в виду президентская
гонка. – Прим. Ред.)", – отметило издание.
Вместе
с тем с особым статусом мятежного региона согласны в украинской
политической элите не все. "Две Ирины – Луценко и Геращенко – еще в
понедельник начали предупредительную разъяснительную кампанию насчет
того, что никакого особого статуса не будет", – говорится в статье.
Порошенко,
полагают журналисты, будут бить с двух сторон. На одном фланге -
националисты, которые будут обвинять его в "сговоре" с Кремлем.
С
другой стороны будут находиться условные "пацифисты", которые ставят в
вину украинскому лидеру, что тот никак не может закончить войну,
длящуюся уже больше четырех лет. Чтобы подсластить пилюлю недовольным,
окружение президента вынесет на голосование Верховной рады законопроекты
о тотальной украинизации всех сфер жизни общества, уверены в издании.
Очередные
президентские выборы на Украине состоятся в конце марта 2019 года.
Петру Порошенко есть о чем беспокоиться: согласно социологическим
опросам, его рейтинг оставляет желать лучшего. Обходит лидера Незалежной бывший премьер-министр, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
В
своей победе "оранжевая принцесса", кажется, уже не сомневается. День
выборов – 31 марта – станет временем политической смерти Порошенко, уверена она. "Вам, уважаемые друзья, через шесть месяцев", -
обратилась политик к сторонникам президента в эфире одной из передач на
украинском телевидении.
По
словам Тимошенко, нынешнему украинскому руководству придется отвечать
за все свои преступления. Бывший премьер-министр убеждена: именно ее
Порошенко считает главным конкурентом на предстоящем голосовании.