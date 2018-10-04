Президента Украины Петра Порошенко ожидают трудные времена. Рассмотрение вопроса о продлении действия закона об особом статусе Донбасса даст оппонентам главы Незалежной отличный повод, чтобы пойти в медийную атаку на главу государства. По мнению украинских СМИ, Порошенко может превратиться в мальчика для битья.

ПрезидентаУкраины Петра Порошенко ожидают трудные времена. Рассмотрение вопроса опродлении действия закона об особом статусе Донбасса даст оппонентамглавы Незалежнойотличный повод, чтобы пойти в медийную атаку на главу государства. Помнению украинских СМИ, Порошенко может превратиться в мальчика длябитья.Лидер Незалежнойвносит в Верховную раду законопроект о продлении особого статусаДонбасса скрипя зубами, утверждает киевская интернет-газета "Страна"."Потому что любое упоминание об особом статусе больно бьет по уженачатой предвыборной кампании (вероятно, имеется в виду президентскаягонка. – Прим. Ред.)", – отметило издание.Вместес тем с особым статусом мятежного региона согласны в украинскойполитической элите не все. "Две Ирины – Луценко и Геращенко – еще впонедельник начали предупредительную разъяснительную кампанию насчеттого, что никакого особого статуса не будет", – говорится в статье.Порошенко,полагают журналисты, будут бить с двух сторон. На одном фланге -националисты, которые будут обвинять его в "сговоре" с Кремлем.другой стороны будут находиться условные "пацифисты", которые ставят ввину украинскому лидеру, что тот никак не может закончить войну,длящуюся уже больше четырех лет. Чтобы подсластить пилюлю недовольным,окружение президента вынесет на голосование Верховной рады законопроектыо тотальной украинизации всех сфер жизни общества, уверены в издании.Очередныепрезидентские выборы на Украине состоятся в конце марта 2019 года.Петру Порошенко есть о чем беспокоиться: согласно социологическимопросам, его рейтинг оставляет желать лучшего. Обходит лидера Незалежной бывший премьер-министр, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.своей победе "оранжевая принцесса", кажется, уже не сомневается. Деньвыборов – 31 марта – станет временем политической смерти Порошенко, уверена она. "Вам, уважаемые друзья, через шесть месяцев", -обратилась политик к сторонникам президента в эфире одной из передач наукраинском телевидении.Пословам Тимошенко, нынешнему украинскому руководству придется отвечатьза все свои преступления. Бывший премьер-министр убеждена: именно ееПорошенко считает главным конкурентом на предстоящем голосовании.