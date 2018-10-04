Общая площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров

Общая площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метровВ Ковровском районе произошел крупный пожар. Начался он поздним вечером 3 октября, сообщает пресс-служба регионального МЧС.Тушить производственное здание в поселке Мелехово пожарные приехали уже через 3 минуты после вызова. Открытое горение удалось ликвидировать через 7 минут.Общая площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Никто не пострадал.В ликвидации последствий пожара участвовали 21 человек и 8 спецмашин.