Восстанавливают ее сами москвичи. Надпись, которой почти 100 лет, обнаружили на фасаде дома в Староконюшенном переулке. Это - исторически хлебное место. До революции там располагалась Булочная Титовых - как сказали бы сегодня, крупный сетевой бренд. Позже открылся магазин губернской кооперации инвалидов. Установить это помогла аббревиатура из восьми букв.

Восстанавливают ее сами москвичи. Надпись, которой почти 100 лет, обнаружили на фасаде дома в Староконюшенном переулке. Это — исторически хлебное место. До революции там располагалась "Булочная Титовых" — как сказали бы сегодня, крупный сетевой бренд. Позже открылся магазин губернской кооперации инвалидов. Установить это помогла аббревиатура из восьми букв.- Сегодня снимем провода, и можно будет открыть — там красненькая очаровательная филенка.Одну за другой реставраторы раскрывают выцветшие красные буквы на фасаде дома в Староконюшенном переулке.Это рекламная вывеска — здесь написано "Булочная". Она была сделана в конце 20-х годов прошлого столетия. В надписи всего из восьми букв — огромная история советской торговли и просто жизни столицы.В начале сентября реставраторы приступили к работе над этой вывеской. Надпись расчистили от краски и укрепили."Штукатурку для заделывания разных дыр, утрат мы используем известково-песчаную — это та штукатурка, которая изначально была нанесена на стену", — рассказывает художник-реставратор монументально-декоративной живописи Екатерина Дмитриева.Каждая такая вывеска — как страничка истории города, и порой сами москвичи собирают деньги на их реставрацию. Дальше в дело вступают специалисты. Они восстановили и эту старинную вывеску на Пречистенке.Ходят слухи, что в эту булочную ходила за хлебом сама Айседора Дункан, поскольку жила американская танцовщица ровно напротив — в 20-м доме на Пречистенке.Иногда в процессе работы реставраторов поджидают сюрпризы."Сам текст очень необычен тем, что имеет подпись художника — что в принципе нонсенс для обычной вывески на фасаде", — говорит Екатерина Дмитриева.В текст вывески дома на Малой Бронной закралась ошибка. Больше ста лет назад здесь открыли аптеку. До революции заведение относилась к Бюро студенческих кооперативов — об этом свидетельствовала табличка с лишней буквой "т". Исправлять опечатку не стали.Изнутри заведение больше напоминает не аптеку, а магазин бытовой химии. Правда, и его жители этого старинного дома отстояли ровно в тот момент, когда реставраторы расчистили и привели в порядок надпись: предприимчивые коммерсанты хотели открыть на этом месте ресторан."В доме напротив жили мои деды, мои прадеды, у меня есть даже старинный флакончик из этой аптеки. Эта аптека — историческая", — рассказывает Елена Москаленко.Рядом с аптекой уже после революции свои услуги предлагал зубной врач. Стоматолог принимал пациентов в 6-й квартире, рассказывает еще одна вывеска на этом же доме. За сохранением таких находок следит команда молодых реставраторов "Вспомнить все"."Вкладываются самые обычные люди — это маленькие взносы по 500, по тысяче рублей. Для того, чтобы отреставрировать такую вывеску, надо около двухсот — двухсот пятидесяти тысяч", — говорит руководитель общественного движения "Вспомнить все" Наталья Тарнавская.Больше двух миллионов рублей собрали неравнодушные москвичи, За пять лет добровольцам удалось восстановить восемь исторических вывесок.