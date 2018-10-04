Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободыМуромский городской суд рассмотрит дело в отношении мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского, сообщает пресс-служба суда.По данным следствия, инспектор патрульно-постовой службы попытался доставить мужчину в отдел полиции для установления личности. В этот момент злоумышленник достал деревянную биту и ударил ей полицейского.Возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.