В немецком клубе Бавария состоялась однополая свадьба. Футболистка женской команды чешка Люси Вонкова взяла в жены голландку Клаудию ван ден Хейлигенберг. Возлюбленные приняли решение взять фамилию чешской спортсменки.

В немецком клубе "Бавария" состоялась однополая свадьба. Футболистка женской команды чешка Люси Вонкова взяла в жены голландку Клаудию ван ден Хейлигенберг. Возлюбленные приняли решение взять фамилию чешской спортсменки."Я вышла замуж за лучшую женщину в мире", — сообщила о знаменательном событии Вонкова в своем личном аккаунте в Twitter, слова которой приводит Спорт24.Ru.Посмотреть эту публикацию в InstagramLook at my beautiful wifey