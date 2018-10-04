Пришло время платить. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио пообещал, что заставит Дональда Трампа вернуть в казну всё, что тот утаил. Ранее американская пресса сообщала, что президент якобы получил от отца миллионы за помощь в уклонении от налогов.

Пришло время платить. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио пообещал, что заставит Дональда Трампа вернуть в казну всё, что тот утаил. Ранее американская пресса сообщала, что президент якобы получил от отца миллионы за помощь в уклонении от налогов.Как утверждает американская "Нью-Йорк таймс", Трамп в молодости получил от империи своего отца в области недвижимости не менее 400 млн долларов.Родители нынешнего президента США за все время передали своим детям наличные средства и недвижимость на сумму более 1 млрд долларов. При установленной в США ставке в 55% налог должен был составить минимум 550 млн долларов. На самом деле Трампы выплатили налог в 52,2 млн долларов (по ставке около 5%), указывает газета. При этом препятствий Трампу налоговые органы США практически не чинили.