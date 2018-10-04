С новыми обложками профиля пользователи смогут сделать дизайн своей страницы в ОК более привлекательным и интересным для всех друзей. Кроме того, с помощью обложки можно креативно поздравить близких с праздником или рассказать о важном событии.

В социальной сети Одноклассники появилась новая возможность для украшения и персонализации личной страницы: пользователи теперь могут установить обложку профиля в дополнение к основной фотографии. Красивая обложка – еще один способ порадовать друзей в соцсети: сразу после установки фотография публикуется в ленте новостей.С новыми обложками профиля пользователи смогут сделать дизайн своей страницы в ОК более привлекательным и интересным для всех друзей. Кроме того, с помощью обложки можно креативно поздравить близких с праздником или рассказать о важном событии.Установить обложку можно на всех устройствах сразу: на компьютере и в мобильной версии соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Обложку можно выбрать из ранее загруженных в профиль фотографий или картинок, либо загрузить ее со смартфона или компьютера в формате jpg или png.О том, как пользоваться обложками и какие форматы изображений оптимальны для установки, можно прочитать в разделе "Помощь" социальной сети.Одноклассники – одна из крупнейших социальных сетей в России и странах ближнего зарубежья. Ежемесячно соцсеть посещают 71 миллион человек, они общаются с друзьями и делятся эмоциями с близкими людьми с помощью различных сервисов социальной сети: сообщений, голосовых и видеозвонков, открыток и стикеров.