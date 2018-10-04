Рубль продолжает снижение третий день подряд. В течение четверга курсы рубля к доллару и евро вплотную приближались к ключевым уровням в 67 и 77 рублей, соответственно.

Рубль продолжает снижение третий день подряд. В течение четверга курсы рубля к доллару и евро вплотную приближались к ключевым уровням в 67 и 77 рублей, соответственно.Как отмечает РИА Новости со ссылкой на экспертов, негатива на рынок добавили неудачные итоги вчерашнего аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ. На первом из предложенных бумаг на 10 миллиардов рублей по номиналу были куплены гособлигации лишь на 7,4 миллиарда. Второй же (тоже на 10 миллиардов рублей) вообще не состоялся в виду отсутствия заявок по приемлемым для Минфина ценам.Санкционные риски опять выходят на первый план на фоне новостей из Великобритании и Нидерландов, отмечают эксперты​​​. Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 15:47 по московскому времени рос на 88 копеек — до 66,74 рубля, курс евро — на 1,2 рубля и равнялся 76,83 рубля.Ранее Минобороны Нидерландов сообщило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо граждан России.Стоимость нефти также слегка снижается в рамках коррекции на фоне данных американского Минэнерго о росте запасов в США.